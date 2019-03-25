صور.. منظمة السياحة العالمية: السياحة بدأت على أرض مصر

كتبت هند مختار - آمال رسلان -تصوير سليمان العطيفى

ألقى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي كلمة افتتاحية فى منتدى الابتكار التكنولوجـي في السياحة صباح اليوم بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، حيث أشاد بحضور رئيس الوزراء الذى يعبر عن دعم الحكومة والقيادة السياسية لقطاع السياحة، وعبر عن امتنانه باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له صباح اليوم، الأمر الذى يعكس الإهتمام الجم بقطاع السياحة.

وأشاد بقطاع السياحة المصرى والذى سيتم تدعيمه عبر افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل، مهنأ مصر بهذا الحدث الضخم الذى سيغير شكل السياحة الثقافية فى العالم، مؤكدا أنه فى انتظار أن يشهد هذا الحدث الضخم، مشددا على أن مصر هى مهد الحضارات، مشيرا إلى أن بداية السياحة كانت على أرض مصر.

وقال أمين عام المنظمة أن هذا الحدث ليس مجرد منتدى للابتكار التكنولوجى فى السياحة، وإنما هى الفعالية الأولى التى تجرى فى الشرق الأوسط فى مجال التحول الرقمى وخدمته لقطاع السياحة، قائلا "نحن هنا لدعم جميع المشروعات الجديدة من اجل الاجيال القدمة".



















































