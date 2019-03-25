صور.. فحص 143 ألف شخص فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

قالت الدكتورة السيدة علي مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية مساء أمس الأحد، أنه تم مسح 143693 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 24 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بتحقيق نسبة 172 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية اليوم، من المبادرة وتم مسح 1951 مواطنًا فى اليوم الرابع والعشرين فقط من المبادرة.

وأوضحت مشرف، أن موفدة منظمة الصحة العالمية زارت المحافظة لمتابعة لفرق العمل والوقوف على جاهزيتها، والتأكد من اتباع أساليب مكافحة العدوى، وحسن معاملة الجمهور للوصول إلى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجرى تحقيق نسبة 68 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

ولفتت إلى، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت الى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة في مركزي بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي اخل منازلهم وفرق الطرقات والشوارع بمركز الخارجة لجذب مواطني المحافظة وتشجيعهم علي الفحص والمسح بالمبادرة.