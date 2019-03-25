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صور.. طالب بأولى ثانوى: أديت امتحان الأحياء إلكترونيا فى 16 دقيقة والأسئلة سهلة

الإثنين، 25 مارس 2019 06:18 م
صور.. طالب بأولى ثانوى: أديت امتحان الأحياء إلكترونيا فى 16 دقيقة والأسئلة سهلة طلاب الصف الاول الثانوى
كتب محمود طه حسين
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قال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية الجيزة، إنه تمكن من أداء امتحان مادة الأحياء اليوم الاثنين بشكل إلكترونى على التابلت بعد دخوله على منصة الامتحان، مشيرا إلى أن الأسئلة سهلة وتضمنت 17 سؤالا، كما أن الأسئلة المقالية قليلة مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد.

وأضاف على الشريف، الطالب بالصف الأول الثانوى لـ"الويم السابع"، أنه أدى الامتحان فى وقت قياسى حيث استغرق 16 دقيقة و12 ثانية فقط، لافتا إلى أنه وقت بسيط مقارنة بالاختبار الورقى الذى تم خلال يناير الماضى، مشيرا إلى أنه لم يؤد امتحان اللغة العربية لصعوبة الدخول على منصة الامتحان ولكن اليوم تمكن من أداء امتحان الأحياء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن قرابة 80000 طالب فى الصف الأول الثانوية العام، أدوا الامتحان الإلكترونى خلال الساعتين الماضيتين فى مادة الأحياء قبل إغلاق منصة الامتحان الإلكترونية.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إنه جارى مناقشة استمرار باقى الامتحانات الإلكترونية من عدمه حتى انتهاء الموعد المحدد لها 4 أبريل المقبل والتى انطلقت أمس الأحد 24 مارس الجارى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إيقاف منصة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوى اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2019، وأنه سيتم نشر امتحان مادة الأحياء مساء اليوم على موقع الوزارة لتدريب الطلاب عليه.

وقالت الوزارة، إن الإيقاف سيكون اليوم فقط، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالامتحانات التدريبية للطلاب مساء اليوم.

 

 
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