صور.. انطلاق فعاليات معرض الإسكندرية تحت شعار مواجهة الأفكار الضالة

الإسكندرية ــ جاكلين منير

انطلقت فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2019، اليوم الاثنين، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع كل من، الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، خلال الفترة من 25 مارس حتي 7 أبريل.

وأشار محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الى أن بداية المعرض جاءت منذ عام 2004، واستمر التعاون المثمر مع مكتبة الاسكندرية، معربا عن سعادته لنحاح هذا التعاون المثمر حتى تم اعتماد المعرض ضمن اتحاد الناشرين العرب، ليصبح ضمن أجندة المعارض الدولية، مؤكدا على أهمية مواجهة الإرهاب بالثقافة والتنوير، مطالبا مكتبة الاسكندرية بتبنى مبادرة لنشر ثقافة القراءة والتوعية بأهميتها.

وقال هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن وزيرة الثقافة التى اعتذرت عن الحضور، أن المعرض يشارك به 3 جهات اصيلة فى التعاون لتقديم هذا الحدث، كتجربة جديدة فى التعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية للوقوف امام الافكار الضالة والقبيحة، بالكتاب والجمال، وسيكون بداية تعاون كبير لمعرض اكبر يضع على خريطة المعارض الدوليةن و المكون من صالتين كبيرتين بهدف نشر الثقافة والكتاب .

فيما أكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ان المعرض نموذج أمثل، معربا عن أمله لامتداده لكل ربوع مصر، مشيرا الى ان التعاون فى تنظيم المعرض بين الجهات الثلاثة له رسالة واحدة دون منافسة للوصول الى القارئ، موضحا ان الاتحاد اصبح يضم 1200 ناشر يعمل تحت مظلته، منوها الى الفعاليات الثقافية الممتدة طوال العام .

وقال فيصل القحان مدير معهد المخطوطات العربية، إن الاسكندرية معبر ثقافى على مر العصور، وحلقة وصل بين جنوب المتوسط وشماله، وهى مدينة مكتبات، ومساجد ومدارس، وعاصمة من عواصم العلم، وأن عودة الحياة إلى مكتبة الاسكندرية من أهم الانجازات لمصر والمعرض احد اهم إنجازات المكتبة، معربا عن سعادته لاختيار المعهد كضيف شرف للمعرض.

من جانبها، قالت هدى الميقاتى نائب مدير مكتبة الاسكندرية، إن المعرض عرس ثقافى مبير حصيلة مجهود كبير من الهيئات المشاركة به، وهى الدورة الـ15 على التوالى، مضيفة أن مكتبة الاسكندرية مجمع ثقافى ومكان للتفاعل بين الشعوب والحضارات و تستقبل المكتبة مليون و نصف زائر سنويا، والحدث تتويجا لجهود المكتبة التنويرية.

وأشارت هدى الميقاتى، الى أن المعرض هذا العام يضم حوالي 50 دار نشر مصرية وعربية، و 160 فعالية ثقافية، بالإضافة إلي أجنحة لأربع دول عربية، هى "الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين"، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية، مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين ، بالاضافة الى مساحة كبيرة للباحثين و المفكرين من دول عربية عديدة و مبدعى الاسكندرية، و كذلك مساحة مخصصة للدور السوشيال ميديا، و مساحة لثقافة الطفل من خلال تنظيم ورش عمل و حفلات موسيقية .