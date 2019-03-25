صور .. الرئيس المكسيكى يتحدث مع أقارب الأشخاص الذين تم تسجيلهم فى عداد المفقودين

رويترز

القى الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور امس الاحد ، باللوم على معارضيه "الليبراليين الجدد" في أعمال العنف والاختفاء.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء ، يظهر الرئيس المكسيكى وحوله مجموعة من اهالى المفقودين ، وذلك وصوله لإلقاء خطابه في القصر الوطني في مكسيكو سيتي.

يذكر انه تم تسجيل عشرات الآلاف من الأشخاص على أنهم اختفوا في المكسيك ، حيث ألقي باللوم في القتال بين عصابات المخدرات واشتباكاتهم مع قوات الأمن على مقتل أكثر من 200000 شخص منذ أواخر عام 2006.











