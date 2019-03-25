صور .. الرئيس المكسيكى يتحدث مع أقارب الأشخاص الذين تم تسجيلهم فى عداد المفقودين

القى الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور امس الاحد ، باللوم على معارضيه "الليبراليين الجدد" في أعمال العنف والاختفاء.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء ، يظهر الرئيس المكسيكى وحوله مجموعة من اهالى المفقودين ، وذلك وصوله لإلقاء خطابه في القصر الوطني في مكسيكو سيتي.
يذكر انه تم تسجيل عشرات الآلاف من الأشخاص على أنهم اختفوا في المكسيك ، حيث ألقي باللوم في القتال بين عصابات المخدرات واشتباكاتهم مع قوات الأمن على مقتل أكثر من 200000 شخص منذ أواخر عام 2006.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة