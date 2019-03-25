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صور .. الرئيس المكسيكى يتحدث مع أقارب الأشخاص الذين تم تسجيلهم فى عداد المفقودين

الإثنين، 25 مارس 2019 03:59 ص
صور .. الرئيس المكسيكى يتحدث مع أقارب الأشخاص الذين تم تسجيلهم فى عداد المفقودين الرئيس المكسيكى يتحدث لاقارب المفقودين
رويترز
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القى الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور امس الاحد ، باللوم على معارضيه "الليبراليين الجدد" في أعمال العنف والاختفاء.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء ، يظهر الرئيس المكسيكى وحوله مجموعة من اهالى المفقودين ، وذلك وصوله لإلقاء خطابه في القصر الوطني في مكسيكو سيتي.

يذكر انه تم تسجيل عشرات الآلاف من الأشخاص على أنهم اختفوا في المكسيك ، حيث ألقي باللوم في القتال بين عصابات المخدرات واشتباكاتهم مع قوات الأمن على مقتل أكثر من 200000 شخص منذ أواخر عام 2006.

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اندريس مانويل

عصابات المخدرات




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