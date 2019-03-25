صور.. الاتحاد الدولي للاتصالات: وضع معايير 5G للعالم بمؤتمر شرم الشيخ

كتبت هبة السيد - تصوير عمرو مصطفى

أكد هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، على دور مصر بقطاع الاتصالات و التكنولوجيا فى العالم العربي وأفريقيا، لذا كان المؤتمر بالنسبة لنا فرصة لان يعقد مؤتمر بهذا الحجم فى المنطقة.

وقال زاو فى لقاء صحفى الاثنين لحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، انه تلقى دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقدوم إلى شرم الشيخ وعقد هذا المؤتمر العالمى فى 2016، على الرغم من اننا نعقد هذا المؤتمر فى المقر الرئيسي فى جنيف لكبر حجم الوفود ومناقشة موضوعات معقدة ووجدنا ان ذلك يمثل تحديا كبيرا، ولكننا كنا واثقين فى التحسينات التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك وافقنا على عقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن مدينة شرم الشيخ تعد بيئة مناسبة لعقد هذا المؤتمر الهام و الذي تشارك به وفود كبيرة، كما نثق ثقة تامة بأن للحكومة المصرية لا تدخر جهدا لانجاح المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش وضع معايير للترددات التى ستعمل عليها خدمات الجيل الخامس للمحمول فى العالم، ووضع التعريف اللازم له و ايضا مناقشة ما يتعلق بأمن الاتصالات و الأقمار الصناعية و البث الرقمى و الخدمات الفضائية و الاتصالات اللاسلكية.

واشار إلى أن عدد الدول الأعضاء للاتحاد الدولى للاتصالات يصل إلى 193 عضو، مشيرا إلى عقد المؤتمر التحضيري للمؤتمر العالمى للاتصالات الرديوية فى فبراير الماضى وخلصنا إلى توصيات مهمة ونعلق اتفاقيات كبيرة على للمؤتمر العالمى فى شرم الشيخ.

وتساهم تقنية الجيل الخامس للمحمول فى دعم خدمات انترنت الأشياء وتحدث الآلات مع بعضها البعض و التحكم فى نظم المرور الذكية و النقل و السيارات ذاتية القيادة إذ انها لا تعنى فقط بخدمات الموبايل.



























































































