شركة مياه الإسكندرية: زيادة حصة أبناء المحافظة من مياه الشرب

الاسكندرية جاكلين منير

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، إن شركة مياه الإسكندرية تعمل تحت شعار "نحو إسكندرية لا تعانى من ندرة المياه" من أجل بناء مستقبل مائى آمن للأجيال القادمة.

وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تزويد مصادر المياه العذبة والمتجددة باستغلال ترعة راكتا بجانب ترعة المحمودية والنوبارية وترعة مياه الشرب، وعلى إثر توجهات الدولة بالسماح لثلاثة محافظات ساحلية بتحلية مياه البحر، ومنهم محافظة مطروح، سيتم توفير حوالى 140000م3 من المياه العذبة التى كانت تمد بها شركة مياه الإسكندرية مطروح، مما يؤدى إلى زيادة حصة المواطن السكندرى من المياه الصالحة للشرب.

وعلى المستوى البعيد، أشار المهندس أحمد جابر الى أنه سيتم مجابهة الفقر المائى بالاستفادة من المياه الجوفية، وبالأخص على حدود المنطقة الجنوبية لمحافظة الإسكندرية، حيث تم عمل الدراسات اللازمة لدق آبار للاستفادة من المياه الإرتوازية الصالحة للاستهلاك.

وتم استحداث توجهات أخرى لمواجهة ندرة المياه، عن طريق تنشيط حملات التوعية وتطوير سياستها لمواكبة جميع المستجدات الطارئة على المجتمع السكندرى، وتفعيل تركيب القطع الموفرة من خلال عقد مبادرة مع وزارة التربية والتعليم، وإنهاء أكثر من 100 مدرسة علاوة على تركيب 20000 على مستوى المؤسسات والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس والمحلات التجارية بالإسكندرية، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ تجربة تدوير المياه الرمادية بمدرسة تقسيم الزهور، كما توجهنا لتوفير 5% من مياه غسيل المرشحات والمروقات عن طريق تدويرها وإعادة استغلالها بالمحطات، علاوة على تطوير أساليب الكشف عن التسرب بالشبكات باستخدام أحدث الأجهزة لتقليل الفاقد من المياه .