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شاهد فى دقيقة.. بعد عامين.. تقرير مولر حول التدخل الروسى يحبط خصوم ترامب

الإثنين، 25 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. بعد عامين.. تقرير مولر حول التدخل الروسى يحبط خصوم ترامب ترامب
كتبت ـ إنجى مجدى
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بعد عامين من التحقيق، الذى جذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وسط تقارير وزخم كبير بين دوائر السياسية والإعلام الأمريكى، بشأن ما ستسفر عنه التحقيقات، سلم المحقق الخاص، روبرت مولر، المعنى بقضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الأمريكية الرئاسية  2016، نتائج تحقيقه فى تقرير إلى وزارة العدل.

 ينظر خصوم ترامب بترقب حذر نتائج التقرير السرى، الذى سيكون للمدعى العام، وليام بار، قرار الكشف عن أى من أجزائه، وبينما لم يعرف أحد حتى الآن ما تحمله النتائج، لكن المؤكد أن التحقيق جاء محبطا وربما مخيبا لآمال منتقدى الرئيس الأمريكى، الذين أصروا طيلة أكثر من عامين على تأكيد تورطه فى التنسيق مع روسيا بشأن الانتخابات.

وفى هذا الفيديو أهم ما يتعلق بتحقيق مولر بشأن التدخل الروسى المزعوم..

1ـ  فى مايو 2017 كُلّف مولر من وزارة العدل بالتحقيق فى علاقة روسيا بأفراد من حملة ترامب الانتخابية.

2

ـ  شمل تحقيق فريق مولر فى اتهامات بإعاقة ترامب لتنفيذ العدالة.

3ـ  أعلنت وزارة العدل، الجمعة، تسليم مولر تقريرا سريا بنتائج التحقيق

4

ـ  شكل التقرير إحباطا لخصوم ترامب إذ لم يوجه اتهامات بوجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا

5ـ أكد المدعى العام فى خطابه للكونجرس أن التحقيق تم دون تدخل أحد

6

ـ هدد الحزب الديمقراطى بمعركة قضائية للكشف عن محتويات التقرير رغم طابعه السرى


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اليوم السابع بلس




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