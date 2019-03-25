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شاب يسكب مادة كيميائية على فتاة لرفضها الزواج به بالإسكندرية

الإثنين، 25 مارس 2019 12:33 م
شاب يسكب مادة كيميائية على فتاة لرفضها الزواج به بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهدت منطقة العجمى بالإسكندرية، واقعة قيام أحد الشباب وشقيقه بسكب مادة كيميائية على فتاة لرفضها الزواج به، وتم نقلها إلى المستشفى الأميرى الجامعى لتلقى العلاج.
 
والبداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام شخصين بسكب مادة حارقة على فتاة تدعى "د.م.ع"، من مواليد 1998 عاملة بالمنطقة الحرة أثناء مرورها بأحد الشوارع، وبالفحص تبين أن مركتب الواقعة هو "نادر م ال" مواليد 1996 سائق توك توك، وشقيقه "محمد م ال" مواليد 1992 مساعد شيف .
 
وتم تحرير محضر بالواقعة، رقم 8016 لسنة 2019 وتم تحويله للنيابة العامة.
 
 

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