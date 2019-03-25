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الإثنين، 25 مارس 2019 05:38 ص
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سوق على مهلك.. الرادار التقط 1788 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة

الإثنين، 25 مارس 2019 05:00 ص
سوق على مهلك.. الرادار التقط 1788 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة رادار مراقبة لسرعة السسيارات الزائدة _ ارشقية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1788 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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