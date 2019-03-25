سقوط متقطع للأمطار بشمال سيناء والمحافظة توجه بسرعة التخلص من تجمعات المياه

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت مناطق شمال سيناء، اليوم، لسقوط متقطع للأمطار، تخلله سقوط حبات برد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

ووجهت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، مجالس المدن بسرعة التخلص من تجمعات مياه فى شوارع رئيسية، وسط مدينة العريش بعد وصول شكاوى بإعاقتها لحركة المرور.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تجرى بالتعاون مع شركة المياه عمليات شفط لبرك المياه، لافتا إلى أنها حتى الآن لم تتسبب فى إغلاق للطرق.

وأرسل أهالى مدينة الشيخ زويد، بشكاوى لغرفة العمليات بإنقطاع الكهرباء عن المدينة.