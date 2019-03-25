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الإثنين، 25 مارس 2019 12:09 م
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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 25-3-2019

الإثنين، 25 مارس 2019 11:02 ص
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 25-3-2019 الريال السعودى
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، استقرارا خلال تعاملات اليوم، الإثنين 25-3-2019، حيث ثبت سعر الريال، عند 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.59 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.59 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.63  جنيه للشراء

4.66  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.56 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.57 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع


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