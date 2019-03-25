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زوجة فى دعوى خلع: أهديت حماتى خاتم ذهب فحررت ضدى محضرا واتهمتنى بضربها

الإثنين، 25 مارس 2019 08:47 ص
زوجة فى دعوى خلع: أهديت حماتى خاتم ذهب فحررت ضدى محضرا واتهمتنى بضربها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي
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قدمت الزوجة "م.ن.ك" أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طلب تسوية للتطليق خلعا، بسبب خلافات زوجية نشبت بينها وزوجها، وأدعت استحالة العشرة بينهم، مبررة ذلك بأن زوجها "ابن أمه"، وطالبت بالتفريق للضرر بينهم.

وتضيف الزوجة "حماتى تستولى على راتبى وراتب زوجى وتقيم فى منزلنا بصفة مستمرة طوال سنوات زواجى الـ 6 رغم أن لديها 3 أولاد غير زوجى وتحملنى خدمتها كونها مريضة بالسكر والضغط وتفرض على وأبنائى أن نعيش كضيوف فى منزلنا".

وتتابع الزوجة "طالبت من زوجى تقسيم أيام الأسبوع بينى وشقيقاته بحيث تقيم حماتى لدى كلا منهم أسبوع فى الشهر ولكنه رفض واعتبر ذلك عدم طاعة لها وهددنى بطردى من منزلى وعندما طالبت بتدخل كبار عائلته نصحوه بالعدل بيننا فأنا زوجته ولى حقوق شرعية محرومة منها وشرعا غير مطالبة بأن أتحول لخادمة لوالدته وهى ترفض أن نأتى بخادمة تساعدها فى الاحتياجات الخاصة بها".

وتكمل "حماتى شهريا تستنزف من راتبى وزوجى مبالغ كبيرة وتطالبنا بشراء هدايا لها وتعطيها لشقيقات زوجى كمساعدة لأنها ترى ظروفنا المعيشية أفضل منهم وطالبتنى بشراء خاتم ذهبى لها وعندما قمت بشرائه ولم يعجبها عندما علمت سعره وألقته فى وجهى وطالبتنى بشراء خاتم أغلى وعندما رفضت استدعت أبنائها ونشب شجار بيننا واتهمتنى بضربها وأخذت تسبنى فدافعت عن نفسى فوقعت وأصيبت بجرح".

وتؤكد الزوجة: "ذهبت وحررت بلاغ ضدى بضربها بشكل مبرح وإحداث إصابة بالغة برأسها استلزمت 18 غرزة ،ونزيف تسبب فى دخوله للمستشفى وأتت بشهود زور وتقرير طبى لتلقى العلاج 21 يوما وحرضت زوجى لإقامة دعوى نشوز والخروج عن طاعته".


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