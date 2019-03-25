رويترز تنشر صورا جديدة من معاهدة كامب ديفيد احتفالا بالذكرى الـ30 لتحرير طابا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورا جديدة لكواليس توقيع معاهدة كامب ديفيد، والتى تم من خلالها تحرير كامل الأراضى المصرية من الاحتلال الإسرائيلى، وأظهرت هذه الصور الرئيس الراحل أنور السادات بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق مناحيم بيجن، والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.

وتمكنت مصر بفضل الحنكة لقيادتها السياسية من تحرير طابا من الاحتلال الاسرائيلي بالطرق القانونية، وتم رفع العلم المصرى عليها في 19 مارس عام 1989، والذى يعتبر أحد الإنجازات التى حققتها مصر ببراعة وتفان وخبرة قانونية وسياسية فريدة وصبر ومثابرة وإصرار.



الرئيس الراحل أنور السادات

يذكر أن، قررت إسرائيل إتمام انسحابها النهائى من سيناء فى 25 أبريل 1982 طبقاً لما كان متفقا عليه فى اتفاقية كامب ديفيد، لكنها أعلنت أنها سوف تستثنى منطقة طابا الواقعة على رأس خليج العقبة من الانسحاب بدعوى أن علامة الحدود التى توضح موقع طابا (المعروفة باسم العلامة 91) غير واضحة المعالم وغير موجودة داخل الأراضى المصرية.



الرئيس الراحل أنور السادات

واتفاقية كامب ديفيد تم التوقيع عليها فى 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن بعد 12 يوما من المفاوضات فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى فى ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.



الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكى الأسبق كارتر ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق بيجن