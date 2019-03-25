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الإثنين، 25 مارس 2019 02:38 م
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روسيا: نتائج تحقيق مولر بشأن الانتخابات الأمريكية فرصة لتصفير المشاكل مع واشنطن

الإثنين، 25 مارس 2019 02:09 م
روسيا: نتائج تحقيق مولر بشأن الانتخابات الأمريكية فرصة لتصفير المشاكل مع واشنطن ترامب ومولر
أ ش أ
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ذكرت روسيا أن نتائج تحقيق المدعى الأمريكى الخاص روبرت مولر، التى أثبتت عدم تدخلها فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تشكل فرصة لتصفير المشاكل فى العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى (مجلس الشيوخ) قسطنطين كوساتشوف - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) - : "إن هناك فرصة لتصفير الكثير من المشاكل فى علاقاتنا"، معربا عن استعداد موسكو فى حل أزمة معاهدتى (أى أن أف) و(ستارت(.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد ذكرت مؤخرًا فى رسالة إلى الكونجرس، أن تحقيق مولر لم يكشف أى تواطؤ أو تنسيق من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أو فريقه مع روسيا فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016، فيما قال المدعى العام الأمريكى ويليام بار أيضًا إن تحقيق مولر لا يقدم أدلة كافية على أن ترامب عرقل العدالة.

 

 


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