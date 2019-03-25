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أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الأحد إجراء انتخابات فرعية في في مقاطعة بريتش كولومبيا في دائرة "نانايمو-ليديسميث" بعد استقالة النائبة عن هذه الدائرة عن الحزب الديموقراطي الجديد.