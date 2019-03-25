وحدد مكتب رئيس الوزراء يوم 6 مايو موعد الاقتراع على دائرة "نانييمو- ليديسميث."

واستقالت عضوة الحزب الديمقراطي الجديد في البرلمان شيلا مالكولمسون في يناير الماضي لترشح نفسها في مجلس المقاطعة.
كانت مالكولمسون أحد نواب الحزب الديمقراطي الجديد الذين قرروا عدم الترشح مرة أخرى في الانتخابات الفيدرالية في أكتوبر.