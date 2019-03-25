video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس قبرص يدعو للتوحد من أجل التخلص من الاحتلال التركى للجزيرة القبرصية

الإثنين، 25 مارس 2019 05:59 م
رئيس قبرص يدعو للتوحد من أجل التخلص من الاحتلال التركى للجزيرة القبرصية الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس إن الكفاح من أجل التخلص من الاحتلال التركى للجزيرة القبرصية وإعادة توحيدها لن يؤتى ثماره دون اتحاد وتضافر، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الاثنين.
وأضاف أناستاسياديس، فى ذكرى حرب استقلال اليونان من الحكم العثمانى فى الـ25 من مارس 1821، أن هذا اليوم يذكّر الجميع بأن الشعب الذى يتقيد بمبادئه وقيمه وتقاليده وحضارته بغض النظر عن الظروف الصعبة التى عاشها ويبقى متحدا يمكنه تحقيق ما يشكل دولة اليونان المعاصرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو يشيد باجتماعه مع قادة اليونان وقبرص وإسرائيل

قبرص

نيكوس أناستاسيادس

الاحتلال التركى

الجزيرة القبرصية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة