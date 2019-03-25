رئيس قبرص يدعو للتوحد من أجل التخلص من الاحتلال التركى للجزيرة القبرصية

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قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس إن الكفاح من أجل التخلص من الاحتلال التركى للجزيرة القبرصية وإعادة توحيدها لن يؤتى ثماره دون اتحاد وتضافر، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الاثنين.

وأضاف أناستاسياديس، فى ذكرى حرب استقلال اليونان من الحكم العثمانى فى الـ25 من مارس 1821، أن هذا اليوم يذكّر الجميع بأن الشعب الذى يتقيد بمبادئه وقيمه وتقاليده وحضارته بغض النظر عن الظروف الصعبة التى عاشها ويبقى متحدا يمكنه تحقيق ما يشكل دولة اليونان المعاصرة.