رئيس جامعة بنها: إعداد تقرير مفصل عن وحدات الجامعة ذات الطابع الخاص

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة ايمان البيطار والدكتور هشام البطش المشرفين علي قطاع خدمة المجتمع والوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، ووكلاء خدمة المجتمع بكليات الجامعة وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس جامعة بنها علي اهمية قطاع خدمة المجتمع والذي يمثل أحد أجنحة الجامعة، مشيراً اهمية أن نعمل وفق تطور مفهوم دور الجامعة المجتمعي، مضيفاً ان المستشفي الجامعي يمثل واجهة الجامعة للمجتمع، فسمعة الجامعة تبدأ من مستشفياتها، مطالباً بتأدية الخدمة بطريقة مناسبة والعمل علي تجويدها.

وأضاف أن أي تحرك من الجامعة لخدمة المجتمع لابد أن يصاحبه مشاركة من المجتمع المحلي من خلال العمل في اطار توافقي، مؤكداً علي تطبيق ثقافة المؤسسة في العمل بالجامعة واتخاذ القرارت بشكل جماعي.

وقسم الدكتور السعيد الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة الي ثلاثة أنواع وهي وحدات ومراكز تهدف لزيادة دخل الجامعة المادي، ووحدات أخري استرشادية لها دور خدمي للمجتمع المحيط لا تكلف الجامعة ولا تهدف الي الربح، كما يوجد وحدات ذات طابع خاص تؤدي خدمة مجتمعية مباشرة وتمثل احدي وجهات الجامعة التي تطل بها علي المجتمع المحيط وتستقطع الجامعة جزء من ميزانيتها لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمجتمع.

وطالب السعيد باعداد تقرير مفصل (مالي واداري) عن الثلاثة أشهر الأخيرة لكل وحدة ومركز ذات طابع خاص بالجامعة مع وضع رؤية وخطة عمل مستقبلية لادارة كل منهم، مؤكداً علي منح الصلاحيات اللازمة لادارة هذه الوحدات باستقلالية تامة مع التأكيد علي أن أية صلاحيات يقابلها مسئوليات وتحمل النهوض بتلك الوحدات.

وشدد السعيد علي تقديم كل الدعم لتلك الوحدات والمراكز طبقًا لرؤية كل منهم للنهوض بهم والوصول الي أكبر عائد ممكن، مشيرًا الى أنه لن يقبل بتحول أي من تلك الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص الي عبء علي الجامعة.

كما طالب رئيس الجامعة بنشر أنشطة وفعاليات كليات وادارات ووحدات الجامعة بمكتب الجامعة الاعلامي لاظهار الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بالجامعة وتعظيم الايجابيات.

ومن جانبهم قدم كل من الدكتورة ايمان البيطار والدكتور هشام البطش، عرضاً لأنشطة قطاع خدمة الجامعة وتنمية البيئة ومنها القوافل الشاملة وحملات التوعية والمشروعات الصغيرة التي تنفذها الكليات لخدمة المجتمع، بالاضافة الي المعارض ومنافذ البيع لمنتجات الجامعة بسعر التكلفة والاشتراك في المبادرات المختلفة كمبادرة حياة كريمة وصنايعية مصر والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق شروط الأمن والسلامة المهنية.