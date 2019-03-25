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رئيس جامعة القاهرة: معهد الأورام يستقبل 245 ألف مريض سنويا.. والتطوير مستمر

الإثنين، 25 مارس 2019 03:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: معهد الأورام يستقبل 245 ألف مريض سنويا.. والتطوير مستمر د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة الجامعة تقود عملية شاملة لتطوير قصر العينى وأبو الريش ومعهد الأورام، موضحا أن التطويرات الجديدة فى معهد الأورام وفرعه الجديد بالشيخ زايد ستؤدى حتما للتغلب على مشكلة قوائم الانتظار التى تواجه المعهد.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المعهد القومى للأورام يستقبل نحو 25 ألف حالة جديدة سنوياً، ويتردد عليه 220 ألف مريض لتلقي العلاج، أي 245 ألف مريض كل عام، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تطوير المبنى الجنوبى للمعهد خلال عامين.
 


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محمد عثمان

جامعة القاهرة

معهد الأورام




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