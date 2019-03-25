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رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يطلق مشروع الإنتاجية الزراعية بالصعيد

الإثنين، 25 مارس 2019 06:45 م
رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية يطلق مشروع الإنتاجية الزراعية بالصعيد السفارة الأمريكية فى القاهرة
كتبت: إنجى مجدى
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أطلق مارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته إلى مصر، مشروعا بتمويل قيمته 37 مليون دولار لتعزيز الإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها داخل مصر، بدءًا بالمزارع وانتهاءً بوصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

وفي كلمته التي ألقاها في إسنا، الأحد، قال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك جرين: " نحن هنا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نؤمن بأن مساعدة شركائنا على تحسين الإنتاجية الزراعية هي إحدى أبرز أولوياتنا، لأن النهوض بالأمن الغذائي هو مسار أساسي لتحقيق الازدهار والاعتماد على الذات."

يعمل مشروع "الغذاء للمستقبل" على مساعدة المزارعين في صعيد مصر على أن يصبحوا أكثر اعتماداً على ذاتهم وقادرين على زراعة المحاصيل القابلة للتسويق والتصدير والمتوافقه مع المعايير الدولية. سيصبح المزارعون ومصنعي الأغذية قادرين على بناء علاقات تجارية مع الأسواق المحلية والدولية، مع إتاحة الحصول على التمويل اللازم، ورفع مستوى امتثالهم لمعاير سلامة الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا المشروع الشركات الزراعية المصرية على تحديث تكنولوجيا الأغذية وأنظمة التعبئة والشحن عن طريق تطوير مرافق التصنيع والتعبئة وتوفير شاحنات التبريد ونظم الري الفعالة.

 

 


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