رئيس الوزراء يلتقى الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات

كتبت هند مختار

التقي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين ، هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات .

وذلك على هامش توقيع اتفاقية استضافة مصر لفعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-19 وجمعية الاتصالات الراديوية RA-19 الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 21 أكتوبر حتى26 نوفمبر 2019 بمشاركة نحو 3500 من الخبراء والمسئولين الحكوميين الذي يمثلون حوالي 160 دولة من مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية ومنظمة دولية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.