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رئيس الوزراء يصل المنتدى الإقليمى حول الابتكار التكنولوجى فى السياحة

الإثنين، 25 مارس 2019 11:33 ص
رئيس الوزراء يصل المنتدى الإقليمى حول الابتكار التكنولوجى فى السياحة رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - آمال رسلان
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وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل للمنتدى الإقليمي حول الابتكار التكنولوجي في السياحة لإلقاء كلمة بالجلسة الافتتاحية للمنتدى. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل، زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.
 
وخلال اللقاء، أعرب أمين عام منظمة السياحة العالمية عن سعادته بالتواجد فى مصر والمشاركة فى اجتماعات اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، ومنتدى الابتكار التكنولوجي فى السياحة
 
 

 


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