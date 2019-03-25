رئيس الوزراء: مؤشرات قطاع السياحة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

كتبت هند مختار - آمال رسلان

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بضيوف المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة وممثلي قطاع السياحة من مختلف الدول العربية، مقدرا دور منطمة السياحة العالمية في دعم السياحة في الدول العربية .

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة، أن برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم قطاع السياحة يهدف لدعم التنمية بالقطاع ويحظي بتأييد كبير من الحكومة، موضحا أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى .

وأكد علي الأهمية التي توليها القيادة السياسية لقطاع السياحة، موضحا أن كافة أجهزة الدولة تتعاون لتقديم خدمات سياحة متميزة للسائح في مصر.

وقال إن المؤشرات تؤكد السير بخطي ثابتة علي الطريق الصحيح في قطاع السياحة وكسب ثقة السائح، مشيرا إلي أن المتحف المصرى الكبير سيكون من أكبر المتاحف في العالم مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقال إن المسابقة الوطنية للشركات الوطنية الناشئة بقطاع السياحة تهدف علي إلقاء الضوء علي المعالم السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية، والاهتمام بالشباب من رواد الأعمال.