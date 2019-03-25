video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مؤشرات قطاع السياحة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

الإثنين، 25 مارس 2019 12:15 م
رئيس الوزراء: مؤشرات قطاع السياحة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - آمال رسلان
إضافة تعليق

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بضيوف المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة وممثلي قطاع السياحة من مختلف الدول العربية، مقدرا دور منطمة السياحة العالمية في دعم السياحة في الدول العربية .

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة، أن برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم قطاع السياحة يهدف لدعم التنمية بالقطاع ويحظي بتأييد كبير من الحكومة، موضحا أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى .

وأكد علي الأهمية التي توليها القيادة السياسية لقطاع السياحة، موضحا أن كافة أجهزة الدولة تتعاون لتقديم خدمات سياحة متميزة للسائح في مصر.

وقال إن المؤشرات تؤكد السير بخطي ثابتة علي الطريق الصحيح في قطاع السياحة وكسب ثقة السائح، مشيرا إلي أن المتحف المصرى الكبير سيكون من أكبر المتاحف في العالم مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقال إن المسابقة الوطنية للشركات الوطنية الناشئة بقطاع السياحة تهدف علي إلقاء الضوء علي المعالم السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية، والاهتمام بالشباب من رواد الأعمال. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يصل المنتدى الإقليمى حول الابتكار التكنولوجى فى السياحة

اليوم.. رئيس الوزراء يلقى كلمة بمنتدى الابتكار التكنولوجى فى السياحة

الابتكار التكنولوجي

السياحة

مصر

مجلس الوزراء




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة