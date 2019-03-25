video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 25 مارس 2019 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس الرقابة المالية يشهد تخريج دفعة جديدة من خبراء الحوكمة

الإثنين، 25 مارس 2019 12:52 م
رئيس الرقابة المالية يشهد تخريج دفعة جديدة من خبراء الحوكمة حفل تخرج الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بعد تحديثها منتصف العام الماضى، قد أفردت بابا خاصا عن متطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، مشددا على حرص الهيئة على أن تتوافق القواعد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يلبى أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية، وأبرزها تقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات.

وجاء ذلك خلال حضور عمران تكريم خريجى الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبى "شهادة خبير معتمد في حوكمة الشركات" المقدم من مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضى، بحضور نائبى رئيس الهيئة والدكتور محمد سليمان المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى.

 

c91a8766-5cb4-438d-809c-d6ca819b270e
خريجين الحفل

 

ويقدم مركز المديرين المصرى هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولى، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والمنطقة العربية، بحيث تهدف إلى تأهيل مسئولى وخبراء الحوكمة فى كافة أنواع المؤسسات، من خلال تقديم كافة المعلومات عن تطبيق حوكمة الشركات بشكل فعال، مما يدعم التزام تلك المؤسسات بما تفرضه الهيئة العامة للرقابة المالية من تعليمات رقابية خاصة بتطبيقات الحوكمة، وبالشكل الذى يحقق أهداف تلك المؤسسات ويحسن من أدائها، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى للمجتمع ككل. 

هذا ويعد مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المركز الرائد فى مصر والمنطقة العربية منذ إنشائه عام 2003 كمركز للتدريب والبحوث والاستشارات، يقدم خدماته للشركات العامة والخاصة العاملة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف نشر الوعى بمبادئ حوكمة الشركات، وأفضل الطرق لتطبيقها من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس الرقابة المالية يعلن إصدار أول تقرير عن التنمية المستدامة فى إبريل المقبل

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

حوكمة

مركز المديرين




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة