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رئيس البريد: تقديم خدمات سداد فواتير خدمات الحكومة عبر الموبايل 14 أبريل

الإثنين، 25 مارس 2019 12:16 م
رئيس البريد: تقديم خدمات سداد فواتير خدمات الحكومة عبر الموبايل 14 أبريل عصام الصغير
كتبت - هبة السيد
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قال المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة ستقدم خدمات دفع الفواتير للخدمات الحكومية و البريدية التى تقدمها عبر تطبيق الهيئة على الموبايل فى 14 من أبريل المقبل، حيث يتم السداد عبر المحفظة الإليكترونية بالتطبيق، والتى يمكن ربطها ببطاقة easy pay للدفع الإلكترونى.

وأطلق البريد المصرى خدمة بطاقات "Easy Pay"، وهى بطاقات مسبقة الدفع تتيح للعملاء إمكانية الشراء عبر الإنترنت من جميع الأسواق فى مصر والعالم، وتحتوى البطاقات باحتوائها على محفظة مالية للعميل يمكن ربطها بالهاتف المحمول، واستخدامها فى عمليات الدفع من خلال خاصية "QR CODE"، وذلك باستخدام تطبيق "Scan to pay" من الهاتف المحمول.

وتهدف البطاقة إلى تسهيل المعاملات المالية، والدفع بدون استخدام النقدية أو بطاقات الائتمان، ويمكن من خلاله سداد جميع الفواتير وشحن رصيد التليفون ودفع مصاريف الجامعات، بالإضافة إلى استقبال وإرسال الحوالات المالية على الهاتف المحمول.


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