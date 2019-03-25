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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء 55 طن زيت طعام

الإثنين، 25 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء 55 طن زيت طعام على المصيلحى وزير التموين
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن: صرف مساعدات نقدية لمليون و785 ألف من تكافل وكرامة

صور.. "التضامن" تواجه تعاطى المخدرات بتنظيم 106 دورات رياضية لطلاب المدارس

 

وزارة التموين:

"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة لشراء 55 طن زيت طعام مستورد ومحلى

للتيسير على المواطنين ..استخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد والفصل الاجتماعى خلال 16 يومًا.. تلقى 130 ألف تظلم من المستبعدين من الدعم .. وإدراج جميع أصناف السلع التموينية على بونات الصرف

 

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم: نشر امتحان العربى لأولى ثانوى على موقع الوزارة للتيسير على الطلاب

التعليم: الامتحان التجريبى للتابلت ممتد لمدة 12 ساعة فى لكل امتحان

التعليم تطمئن الطلاب وأولياء الأمور: اختبارات أولى ثانوى تدريبية لقياس أداء المنظومة

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: فحص 44.2 مليون مواطن فى حملة "100 مليون صحة" حتى الآن

وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الصومالية لدعم المنظومة الصحية

الصحة: جميع مرضى الأورام السرطانية يحصلون على العلاج نفسه بنفقة الدولة

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة": الحملة القومية للقضاء على الفئران تستمر حتى نهاية حصاد القمح

"الإصلاح الزراعى": صرف الأسمدة الصيفية ببطاقة الحيازة لإيصال الدعم لمستحقية

 

وزارة القوى العاملة:  

وزير القوى العاملة: الأمة العربية فى أمسّ الحاجة لتعميم مفهوم التربية فكرا وسلوكا

 

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة تستهل زيارتها لأستراليا بلقاء بعض الشباب المصريين المقيمين فى ملبورن

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تعلن أسماء ائمتها المرشحين لبعثة الحج

لليوم الثانى.. مسابقة الأوقاف الدولية تختبر متسابقى 28 دولة إفريقية

 

 


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