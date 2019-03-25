خبيرة أمريكية مسلمة: يجب التفرقة بين التعصب ضد المسلمين والإسلاموفوبيا

كتبت: إنجى مجدى

غردت دكتورة قنطا أحمد، عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، محذرة من مصطلح "إسلاموفوبيا". وقالت "يجب علينا أن نفرق بين التعصب ضد المسلمين و"الإسلاموفوبيا".

وأوضحت الخبيرة المسلمة التى تحمل الجنسية الأمريكية والبريطانية، فى تغريدتها على تويتر والتى أرفقتها بمقابلة بالفيديو لموقع راديو "ترو نورث نيوز"، أن "الإسلاموفوبيا" هو مصطلح سياسى جرى نشره من قبل الإسلاميون لاستخدامه فى دعاياتهم السياسية.

ومنذ الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا وراح ضحيته أكثر من 50 شخصا، حذر عدد من المعلقين السياسيين المسلمين فى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا من استغلال الإسلاميين للهجوم فى الدعايا لأجندتهم ووصفوا مصطلح الإسلاموفوبيا باعتباره واحد من أسلحتهم فى هذه الدعايا.