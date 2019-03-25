حلف الناتو يعلن انضمام جورجيا لعضويته

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج اليوم الإثنين أن جورجيا حققت نجاحا كبيرا فى طريق التكامل الأوروأطلسى ، وستصبح عضوا فى الحلف دون تحديد موعد ذلك .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن ستولتنبيرج فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة الوزراء الجورجية ماموكا باختادزيه فى العاصمة تبيلسى اليوم قوله " إن جورجيا شريك خاص بالنسبة للناتو .. ولقد أكدنا العام الماضى من جديد أن سريان مفعول قرار قمة بوخارست لعام 2008 لا يزال مستمرا، وأن جورجيا بالتأكيد ستصبح عضوا فى الحلف".



وأضاف أن " جورجيا لا تعد حاليا عضوا فى الناتو، لكنها تسهم بقسط كبير فى أمرنا، حيث تؤكد المناورات العسكرية المشتركة أنه يوجد بيننا تعاون وثيق"، مؤكدا أن الحلف يدعم وحدة الأراضى الجورجية وسيادتها فى إطار الحدود المعترف بها دوليا، داعيا روسيا لسحب قرارها بالاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.



وفى السياق ذاته، لم يعلن ستولتنبيرج فيما إذا كان بإمكان جورجيا أن تصبح عضوا فى حلف الناتو دون هاتين المنطقتين، مشددا على أن الناتو يدعم محادثات السلام وتسوية النزاع مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية .



يشار إلى أن التعاون الحيوى بين جورجيا وحلف الناتو قد بدأ عام 1994 عندما أصبحت هذه الجمهورية السوفيتية السابقة مشاركة فى برنامج "الشراكة من أجل السلام".