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حكاية أول مصمم ناطحات سحاب مصرية "برج القاهرة أحد أعماله"(فيديو)

الإثنين، 25 مارس 2019 04:45 م
حكاية أول مصمم ناطحات سحاب مصرية "برج القاهرة أحد أعماله"(فيديو) ناعوم شبيب
منة الله حمدى
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برع في فن العمارة وصمم أهم رموز المعمار خمسينات القرن الماضي، تجده من رواد العمارة الأصوليين في مصر أمثال المهندس لبيب جبر، محمود رياض، حسن فتحي، رمسيس ويصا واصفي، تميز عنهم بتصميم أبنية خاصة فكان أول من أبدع في تصميم الأبنية شاهقة الارتفاع، إنه "ناعوم شبيب" مهندس معماري مصري من أصول لبنانية، ولد في فبراير 1915 في مدينة القاهرة، حصل على شهادة الهندسة المعمارية بدرجة امتياز وتخرج من جامعة القاهرة عام 1937، ثم واصل دراساته العليا وحصل على شهادتي ماجستير في هندسة التربة والإنشاءات.

الدكتور طارق والي خبير العمارة الهندسية في مصر، قال لدوت مصر:"ناعوم شبيب" ينتمي إلي جيل الرواد ذلك الجيل الأول من المعماريين الأصلين في الجيل العشرين تحمل مسئولية المعمار مع مجموعة من الأستاذة الكبار، ولكن يكمن اختلافه في تميزه بتصميم الأبنية المرتفعة، فكانت له عمارتين الأولى في شارع رشدي، والثانية عمارة بولمنت في جاردن سيتي، كما أنه تميز في بعض النظريات والمرجعيات التي صمم علي أثرها سينما على بابا، التي تم هدمها مؤخرًا دون أي سبب، وكان يجب الحفاظ عليها لأنها أحد التجارب الهامة في فن العمارة، للأسف خسرناها جميعًا.

وتابع: "شبيب" صمم  مبنى جريدة الأهرام عام 1968وكان مبدع فيه، ولكن أهم تصميماته المعمارية التي ستسجل اسمه في الحركة المعمارية الأخيرة في القرن العشرين هو برج القاهرة، لأن له صفه رمزية في بنائه، وهو أيضًا عبر عن هذه الرمزية في شكل المبنى حتى أصبحت له رمزية وطنيه خاصة، فكانت له بصمات واضحة في المجال المعماري والحركة المعمارية.

ومن أعماله مبنى كايرو موتور، كنيسة سانت كاترين، سينما علي بابا، عمارة رشدي، عمارة بولمنت، في عام 1971 هاجر "نعوم شبيب" إلى كندا 1971 وفاته هناك عام 1985 .


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فن العمارة

ناعوم شبيب

برج القاهرة




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