حزب القوات اللبنانية: نؤيد الخطة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم

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أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عن تأييد الحزب للخطة التى أعلنت عنها روسيا فى شأن عودة النازحين السوريين من دول الجوار إلى وطنهم، مشيرا إلى أن الحزب يعول على الزيارة الحالية للرئيس ميشال عون إلى موسكو للتوصل إلى حل لهذه الأزمة كون لبنان لم يعد يستطيع تحمل الأعباء الكبيرة المترتبة عليها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "جعجع" عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) وقيادات الحزب والوزراء الذين يمثلونه داخل الحكومة.

وأكد أن أزمة النزوح السوري تمثل موضوعا وطنيا كبيرا، وأن حزب القوات يرفض بصورة قاطعة ربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وأن المطلب في العودة الفورية للنازحين وبأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هذا الأمر مطلب أكثرية اللبنانيين.