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الإثنين، 25 مارس 2019 04:12 م
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حبس نقاش لقيامه بخطف طفلة واغتصابها وقتلها في قنا

الإثنين، 25 مارس 2019 02:43 م
حبس نقاش لقيامه بخطف طفلة واغتصابها وقتلها في قنا حبس - ارشيفية
قنا - وائل محمد
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قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، حبس نقاش 4 أياماً علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإختطاف طفلة وإغتصابها ثم قتلها، وإلقائها داخل جوال في منزل مهجور بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
 
وكان اللواء مجدى القاضى مدير امن قنا، قد تلقى اخطارا من اللواء محمود حسن مدير المباحث، بغياب "رحمه رجب سعيد" 5 سنوات، عن منزلها وبعد 10 أيام تم العثور على جثتها ملقاه فى منزل مهجور، وبها آثار نزيف وتهتك فى الجهاز التناسلي و آثار خنق فى الرقبة.
 
وكشفت تحريات فريق البحث، بقيادة العميد اشرف عبد المالك رئيس المباحث، أن مرتكب الحادث، "مؤمن. ن" 17 سنه، نقاش جار أسرة المجنى عليها، حيث استدرجها لمنزله أثناء غياب الأسرة و الجيران فى فرح خاله، و قام باغتصابها وعندما صرخت كتم أنفاسها و قتلها، ثم ألقى بالجثة فى منزل مهجور.
 
 
 

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