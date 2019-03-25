جنايات شبرا الخيمة تحيل قاتلى ومغتصبى الطفلة "رحمة" للمفتى

القليوبية نيفين طه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار شريف رشدى اليوم الإثنين، بإحالة أوراق المتهمين باختطاف الطفلة "رحمة" صاحبة الـ 12 عاما واغتصابها وقتلها وإلقاء جثتها بجوار جسر ترعة الإسماعيلية لفضيلة المفتى.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا فى شهر أكتوبر الماضى من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتلقيه بلاغاً من "محمود.أ" 45 عاماً سايس جراج وزوجته "سيدة .ع" 39 عاما ربة منزل بغياب ابنتهما "رحمة" 12 سنة طالبة، حيث خرجت لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.

وبتكثيف الجهود تم الوصول إلى مرتكبى الجريمة وضبطهما وهما "م.ع" 29 عاما، و"و.م" 26 عاما، سائقى توك توك وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

من جانبه قال أمام الصديق الامين العام لنقابة محامين جنوب القليوبية أن النقابة دخلت طرفا فى القضية كمدعى بالحق المدنى لمساندة أسرة الضحية ومبلغ الإدعاء بالحق المدنى بـ 900 ألف جنيه تحصل من المتهمين حال إدانتهما تؤول إلى صندوق رعاية الأطفال ولن تدخل خزينة النقابة.