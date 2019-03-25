جنايات الجيزة تقضى بالسجن 10 سنوات لعامل لاتجاره فى الهيروين بأوسيم

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة أوسيم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطى، وسكرتارية محمد حمادة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، بقيام المتهم "محمد.ك" 21 سنة عامل، بالاتجار فى المخدرات، وحينما توجهت قوة أمنية لضبطه شاهده أفراد القوة أثناء عرضه مادة بيضاء تشبه الهيروين على أحد الأشخاص "تمكن من الهرب".

أضافت التحقيقات أنه بضبط المتهم عثر بحوزته على 104 لفافات من مخدر الهيروين وزنت 32 جراما من المخدر، بالإضافة لمبلغ مالى.