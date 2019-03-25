جــولــة سياحية للمشاركين بمسابقة الأوقــاف العالميــة لـلقـرآن الكريــم

كتب إسماعيل رفعت

على هامش انعقاد مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين "دورة الشيخ محمود خليل الحصرى"، وفى إطار بعث رسالة عن مدى الأمن والأمان الذى تتمتع بهما مصرنا الغالية، وتعريفًا بآثارها العظيمة وتاريخها العريق، نظمت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين الموافق 25 مارس الجارى جولة سياحية للمشاركين فى المسابقة رافقهم فيها عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم والدكتور السيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة ود. أشرف فهمى مدير عام إدارة التدريب ومن المحكمين فضيلة الشيخ الطاروطى والشيخ حلمى الجمل شيخ عموم المقارئ المصرية.

وتفقد الجميع بانوراما الأهرام وقد أبدوا إعجابهم الشديد بموقعها المتميز الذى يجعلك ترى الأهرامات الثلاث بوضع متميز ورائع وقد التقطوا صورًا تذكارية تعبيرًا عن إعجابهم البالغ بهذه الأماكن الأثرية، مؤكدين أن مصر بلد القرآن الكريم والعلم والمعرفة والحضارة وتتمتع بالتنوع الحضارى.

وفى حوار مع المتسابق محمد هارون محمد من دولة نيجيريا الشقيقة عن رأيه فى الجولة السياحية عبر عن سعادته واصفًا مصر بأنها دولة سياحية، وأنها ذات حضارة تمتد جذورها عبر التاريخ، وأنها مضرب المثل فى العالم كله، معبرًا عن سعادته بحسن استقبال المصريين.

أما المتسابق نور محمد جيرفاتوفى من قيرغستان أبدى فقد إعجابه بالرحلة والتى توضح أهمية مصر التاريخية والأثرية بحضارتها العريقة، وكم كان يتمنى أن يرى الأهرامات، وهذا ما تحقق له، وكذلك المتسابق محمد جان حاخاييف من أوزباكستان فقد أبدى سروره بهذه الرحلة السياحية والمزارات الأثرية العريقة التى عرف من خلالها عراقة الحضارة المصرية وأصالتها.

وأما المتسابق أبو بكر بيلوصو من غيننيا كونكارى، فقال: مصر بلد جميلة وآثارها متعددة ومتنوعة ودينية وفرعونية، وكم كنا نتمنى أن نرى مصر منذ نعومة أظفارنا وقد تحقق لنا ذلك بفضل.

و أعقب الزيارة رحلة نيلية كان فى استقبالهم فيها معالى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة إكراما لأهل القران وضيوف مصر.