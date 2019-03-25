video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جــولــة سياحية للمشاركين بمسابقة الأوقــاف العالميــة لـلقـرآن الكريــم

الإثنين، 25 مارس 2019 11:29 م
جــولــة سياحية للمشاركين بمسابقة الأوقــاف العالميــة لـلقـرآن الكريــم جانب من الزيارة
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

على هامش انعقاد مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين "دورة الشيخ محمود خليل الحصرى"، وفى إطار بعث رسالة عن مدى الأمن والأمان الذى تتمتع بهما مصرنا الغالية، وتعريفًا بآثارها العظيمة وتاريخها العريق، نظمت وزارة الأوقاف اليوم الاثنين الموافق 25 مارس الجارى جولة سياحية للمشاركين فى المسابقة رافقهم فيها عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم والدكتور السيد عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة ود. أشرف فهمى مدير عام إدارة التدريب ومن المحكمين فضيلة الشيخ الطاروطى والشيخ حلمى الجمل شيخ عموم المقارئ المصرية.

 

وتفقد الجميع بانوراما الأهرام وقد أبدوا إعجابهم الشديد بموقعها المتميز الذى يجعلك ترى الأهرامات الثلاث بوضع متميز ورائع وقد التقطوا صورًا تذكارية تعبيرًا عن إعجابهم البالغ بهذه الأماكن الأثرية، مؤكدين أن مصر بلد القرآن الكريم والعلم والمعرفة والحضارة وتتمتع بالتنوع الحضارى.

 وفى حوار مع المتسابق محمد هارون محمد من دولة نيجيريا الشقيقة عن رأيه فى الجولة السياحية عبر عن سعادته واصفًا مصر بأنها دولة سياحية، وأنها ذات حضارة تمتد جذورها عبر التاريخ، وأنها مضرب المثل فى العالم كله، معبرًا عن سعادته بحسن استقبال المصريين.

 أما المتسابق نور محمد جيرفاتوفى من قيرغستان أبدى فقد إعجابه بالرحلة والتى توضح أهمية مصر التاريخية والأثرية بحضارتها العريقة، وكم كان يتمنى أن يرى الأهرامات، وهذا ما تحقق له، وكذلك المتسابق محمد جان حاخاييف من أوزباكستان فقد أبدى سروره بهذه الرحلة السياحية والمزارات الأثرية العريقة التى عرف من خلالها عراقة الحضارة المصرية وأصالتها.

 

وأما المتسابق أبو بكر بيلوصو من غيننيا كونكارى، فقال: مصر بلد جميلة وآثارها متعددة ومتنوعة ودينية وفرعونية، وكم كنا نتمنى أن نرى مصر منذ نعومة أظفارنا وقد تحقق لنا ذلك بفضل.

 

و أعقب الزيارة رحلة نيلية كان فى استقبالهم فيها معالى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة إكراما لأهل القران وضيوف مصر.

 

2-12
 
6-6
 
11-10
 
16-8
 
16-8-1
 
بعد-الخبر-2
 
واجهة-الخبر
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوقاف: الإعلان عن إحلال وتجديد 117مسجدًا على مستوى الجمهورية

التربية والتعليم

مسابقة القران الكريم

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة