جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمياه

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليـوم الاثنيـن ، الإحتفال باليوم العالمى للمياه " وذلك بكلية الهندسة والذى يقام تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد العزير قنصوة محافظ الإسكندرية، وبالتعاون مع شركة الصرف الصحى وشركة مياة الشرب بالإسكندرية وكلية الهندسة.

و أكد الدكتور مختار يوسف فى كلمته أن الجامعة فازت بإنشاء مركز للتميز فى مجال أبحاث ودراسات المياه بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مؤكداً أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع ممول فى تاريخ جامعة الإسكندرية بقيمة 30 مليون دولار، وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو إجراء أبحاث علمية مشتركة وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية وإنشاء برامج علمية مشتركة.

وأكد الدكتور علاء رمضان أن الجامعة تولى قضية المياه إهتماما خاصاً لا سيما أنها أحد موضوعات الساعة خلال الفترة الأخيرة حيث أكد أن خبراء جامعة الإسكندرية فى كافة كليات الجامعة ومعاهدها سيكون لهم مساهمة كبيرة لحل قضية المياه التى تواجه مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، وذلك تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030 وتوفير المياه الغذبة لكل المواطنين وخطة ترشيد المياه.

كما أشار المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية أن السيد رئيس الجمهورية يولى قضية المياه إهتماماً خاصاً من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتلبية احتياجات المواطنين وحق كل مواطن فى الحصول على مياه نظيفة فضلاً عن التعاون مع العديد من الجهات والهيئات لمواكبة أحدث الوسائل العالمية لتنقية المياه، كما أكد أنه سيتم إستخدام المياه الجوفية فى المناطق الجنوبية بالإسكندرية ومجابهة ندرة المياه وتنقيتها من خلال تنظيم حملات للتوعية بترشيد إستهلاك المياه وتطوير أساليب الكشف عن تسريب المياه فى الشبكات الرئيسية لتقليل الفاقد من المياه.

حضر الإحتفال أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الأسبق والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين ووكلاء كلية الهندسة.