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تنفيذ مشروعات توصيل مرافق بالوادى الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه

الإثنين، 25 مارس 2019 11:36 ص
تنفيذ مشروعات توصيل مرافق بالوادى الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت المهندسة مني محمد على، مدير عام التخطيط العمراني بالوادي الجديد، أن أنه تم الإنتهاء من مشروع إستكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة الفرافرة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه .
 
وأضافت مدير التخطيط، أنه بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بشأن إستكمال وتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان القومي بالمحافظة، يجري حاليا إنهاء توصيل المرافق لمشروعي الإسكان القومي بقريتي جناح وجورمشين بتكلفة إجمالية تقدر بـ22 مليون جنيه، والمقرر الإنتهاء منها منتصف يونيو القادم.
 
 
 

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