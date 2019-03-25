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الإثنين، 25 مارس 2019 02:38 م
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تكليف محمد بدران بالعمل وكيلا لمديرية الصحة بدمياط

الإثنين، 25 مارس 2019 01:14 م
تكليف محمد بدران بالعمل وكيلا لمديرية الصحة بدمياط الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
دمياط عبده عبد البارى
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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، قرار اليوم الإثنين، بتكليف الدكتور محمد بدران، للقيام بأعمال وكيل مديرية الصحة للطب العلاجى.
 
يذكر أن منصب وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بمحافظة دمياط ظل شاغرا لأكثر من عام. 
 
صوره ضوئية من القرار
صوره ضوئية من القرار
 

 


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