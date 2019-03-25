تكليف محمد بدران بالعمل وكيلا لمديرية الصحة بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، قرار اليوم الإثنين، بتكليف الدكتور محمد بدران، للقيام بأعمال وكيل مديرية الصحة للطب العلاجى.

يذكر أن منصب وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بمحافظة دمياط ظل شاغرا لأكثر من عام.