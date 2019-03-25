الرئيسية أخبار المحافظات تكليف محمد بدران بالعمل وكيلا لمديرية الصحة بدمياط الإثنين، 25 مارس 2019 01:14 م الدكتورة هالة زايد وزير الصحة دمياط عبده عبد البارى إضافة تعليق أصدرت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، قرار اليوم الإثنين، بتكليف الدكتور محمد بدران، للقيام بأعمال وكيل مديرية الصحة للطب العلاجى. يذكر أن منصب وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بمحافظة دمياط ظل شاغرا لأكثر من عام. صوره ضوئية من القرار إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزيرة الصحة: فحص 6.7 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" محافظة دمياط أخبار المحافظات أخبار مصر وزير الصحه التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020 س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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