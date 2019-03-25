كتبت ــ آمال رسلان

كرمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء أمس، الدكتور زاهى حواس، على مجهوداته الكبيرة التى يقوم بها من خلال عمله للترويج للسياحة المصرية بالخارج، وذلك فى حضور زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية .

وذلك خلال حفل العشاء الذى نظمته وزارة السياحة فى الساحة الأمامية لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، لوزراء السياحة العرب ووفود الدول المشاركة فى الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتى تُقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى مدينة القاهرة خلال يومى 24 و 25 مارس الجاري.

وحضر زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، ومحمد المهيرى مستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة بدولة الامارات ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بالمنظمة هذا العام، وعدد من وزراء و ممثلى السياحة فى الدول العربية.

وشارك فى الحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتور زاهى حواس وزير الاثار السابق واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وعدد من السفراء، إلى جانب رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من أعضاء الاتحاد ، وبعض الأساتذة الأكاديميين من الجامعات المصرية.

و استعرض الدكتور زاهى حواس أهم الاكتشافات التى قام بها والاكتشافات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها قريبا فى وادى القرود بالأقصر، وأكد حواس على دور الآثار فى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما أكد الدكتور زاهى حواس على أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية للترويج للأثار المصرية، مشيرا الى أن المشاركة هذه المعارض تساهم فى الترويج لمنتج السياحة المصرية الذى تتميز به مصر وتخلق شغف حول الاثار المصرية.

وخلال حفل العشاء قدمت فرقة رضا الاستعراضية عروضاً فنية من الفلكلور المصرى الذى تتميز به المدن المصرية المختلفة.

جدير بالذكر، أن مصر تستضيف اجتماع لجنة الشرق الاوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية للعام الثانى على التوالى العام وذلك فى دورته الخامسة والأربعين.



تكريم زاهى حواس فى احتفالية وزراء السياحة العرب (1)



تكريم زاهى حواس فى احتفالية وزراء السياحة العرب (2)



تكريم زاهى حواس فى احتفالية وزراء السياحة العرب (3)