تقرير الأدلة الفنية يثبت نسب الأطفال للمتهمين فى "مذبحة المرج"

كتب أحمد حسنى

تسلمت نيابة شرق القاهرة، تقرير الأدلة الفنية فى واقعة قتل زوجة لأطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها بمنطقة المرج، للتأكد من صحة نسب الأطفال الموجودين بالفيديوهات المضبوطة للمتهمين.

وأكدت النيابة، أن تقرير الأدلة الفنية أثبت صحة نسب الأطفال المؤجرين بالفيديوهات المضبوطة للمتهمين، بعد فحص 10 فيديوهات موثقة لجريمة الزوجين.

واعترف المتهم أحمد عبد القادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "مللك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الأخر يوم ولادته، بإغراقهم فى المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأساس بلاستيكية، ووإلقائهم بمنطقة الرشاح.

وأكمل المتهم: "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها أنتى اللى قتلتى"، مؤكدا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبا.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمين، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.