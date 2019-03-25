تشرد 128 ألف شخص فى موزامبيق بسبب إعصار إيداى

قال سيلسو كوهيا وزير الأراضي والبيئة في موزامبيق اليوم الإثنين إن عدد المقيمين في مخيمات إيواء مؤقتة بعد إعصار قوي ضرب البلاد ارتفع من 18 ألفا إلى 128 ألفا لكن عدد القتلى بقي تقريبا دون تغيير عن أمس عند 447 شخصا.

وأضاف كوهيا للصحفيين في إفادة "عدد من فقدوا أرواحهم لا يزال عند إحصاء أمس... عدد الناجين في مخيمات المركز الوطني لإدارة الكوارث زاد إلى 128 ألفا".

واجتاح الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية في موزامبيق برياح تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة ثم تحرك إلى زيمبابوى ومالاوى وسوى مباني بالأرض وقتل 656 شخصا على الأقل في الدول الثلاث.