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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الإثنين، 25 مارس 2019 12:13 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 14697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 18823 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 489 نقطة.


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