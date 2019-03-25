تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 14697 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 18823 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1739 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 489 نقطة.