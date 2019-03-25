تراجع بورصة البحرين بضغوط سهمى البنك الأهلى المتحد والمؤسسة المصرفية

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% خاسرا عدد 7.23 نقطة ليصل إلى مستوى 1415.43 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 854 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 10.56% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 5.43%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.57%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 9.35%.