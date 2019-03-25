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تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب دائرة فاقوس 15 يوما

الإثنين، 25 مارس 2019 12:57 م
تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة عضو مجلس النواب دائرة فاقوس 15 يوما حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قرر المستشار أحمد غريب، رئيس محكمة فاقوس الجزئية، اليوم، تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة النائب "محمد كلوب" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيادة "محمد على كلوب"61 سنة عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، سيارته ألنترا بدائرة المركز، قام مجهولون بإعتراض طريقه وسرقة سيارته وهواتفه المحمولة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8918 جنح مركز فاقوس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، وتوصلت تحريات فريق البحث الذى ضم كل من العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد الشعراوى، وكيل مباحث المديرية، والعقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الشرقية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "إبراهيم ب م خ" 35 سنة مقيم أولاد صقر، و"رضا م ح" مقيم أولاد صقر 29 سنة، و"حسن ش ح" 26 سنة و"هانى م ع" 37 سنة، وتمكن الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث مركز فاقوس، والمقدم أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث فرع الشرق، والمقدم محمد أيوب، وكيل فرع الشرق، من ضبط المتهمين وتم ضبط السيارة والهواتف المحمولة.

 

 


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