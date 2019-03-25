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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 25 مارس 2019 10:23 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 18892 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1743 نقطة.
 
 
 
 
 

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