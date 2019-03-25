تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14758 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 18892 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 687 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1743 نقطة.
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