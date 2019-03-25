تأجيل محاكمة مجند بتهمة قتل نقيب شرطة لـ 26 مايو

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة مجند بقطاع الأمن المركزى لقتله النقيب "إسلام على عبدالحميد"، لجلسة 26 مايو المقبل لورود تقرير الطب الشرعى.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيرى أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "شهاب. ن" 23 سنة، مجند بقطاع الأمن المركزي، بقتل المجنى عليه النقيب "إسلام علي عبدالحميد" عمدا وعقد العزم على ذلك، وأعد سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى المجنى عليه، وسدد طعنة نافذة له فى ظهره قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.

كما شرع المتهم فى قتل الرائد "محمود إبراهيم عيد" عمدا، بأن عقد العزم على قتل كل من يحول بينه وبين ارتكاب جريمته، وما أن اعترضه المجنى عليه المتواجد بمكان الواقعة للحيلولة بينه وبين جريمته حتى انهال عليه بسلاح أبيض "سكين" عدة مرات محاولا طعنه قاصدا قتله، وما أوقف جريمته هو مفاداة المجنى عليه لتلك الضربات وإصابة المتهم بعيارين ناريين فى ساقه اليمنى لتعجيزه عن ملاحقة المجنى عليه من قبل النقيب "محمد علي محمد".