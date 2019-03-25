تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بالزاوية الحمراء لـ 22 ابريل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين بقتل عامل بالزاوية الحمراء لجلسة 22 أبريل المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار عزيز شاهين، وعضوية مختار عنصيل وأحمد عطية وأمين السر حسن منصور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين "محمد.ح " 23 سنة، سائق، و " محمد.ع " 20 سنة، مندوب مبيعات، و " وليد.ح " 16 سنة، مندوب مبيعات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث قام المتهم الأول بإحرازه سلاح ناري " فرد خرطوش "، بينما اقتصر دور المتهمان الثانى والثالث على مساعدة المتهم الأول فى استدراج واستهداف المواطنين لسرقتهم.

وتبين من تحريات رجال مباحث القاهرة، قيام المتهمين فور رصدهم " باسم يوسف "عامل، عقب مروره بأحد شوارع المنطقة فى وقت متأخر من الليل عقب عودته من عمله، حيث قام المتهم الأول بإيقافه محاولا سرقته بتهديد السلاح النارى الذى كان بحوزته، وما أن قاوم المجنى عليه المتهم، قام بإطلاق عيار ناري. عليه اصابه فى منطقة الصدر، فأرداه قتيلا غارقا فى دمائه على الفةر، بينما اقتصر دور المتهم الثانى على سرقة محتويات المجنى عليه، فيما قام المتهم الثالث بمراقبة الطريق المتهمان الاول والثانى.