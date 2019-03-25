بورسعيد أكثر المحافظات امتلاكا للموبايل والأعلى دخلا

كتبت هبة السيد

جاء اختيار بورسعيد، كنموذج لتطبيق التحول الرقمى فى مصر، بعد دراسة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية الخاصة بأهالى المحافظة، وتبين أنها الأكثر امتلاكاً للهواتف المحمولة، والأعلى دخلاً فى مصر تلاها محافظة دمياط، وصغر مساحتها وعدد سكانها وفقا لما أكده مسؤول رفيع لـ”اليوم السابع”.

واختارت الحكومة محافظة بورسعيد لتطبيق التحول الرقمى فى البلاد، وبدأت تطبيق تلك الخطة من خلال توصيل كافة المواقع والمبانى الحكومية وعددها 588 مبنى بكابلات الفايبر، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد "7" حزم خدمات بإجمالى "39" خدمة بالمرحلة الأولى، وهى "خدمات النيابة العامة – الداخلية – العدل - الجمارك- الاسكان – التموين - التأمين الصحى".

وتضمنت الخطة أيضا، إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يضم 25 خدمة حكومية- الأكثر طلباً- يوم 30 يونيو المقبل، والذى سيشهد أيضا تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ببورسعيد كنموذج تطبيقى أولى فى المحافظة الساحلية.

تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق أول تطبيق حكومى على الهواتف الذكية لأداء الخدمات الحكومية من خلاله لمواطنى محافظة بورسعيد يوم 30 يونيو المقبل، وذلك خلال الاحتفال بالمحافظة كأول نموذج للتحول الرقمى فى مصر، وفقا لما أكدته مصادر لـ”اليوم السابع” فى وقت سابق.

يشهد هذا العام بداية من يونيو المقبل إطلاق نحو 25 خدمة حكومية إلكترونيا بشكل تدريجى، ومن ضمنهم مشروع التأمين الصحى، والذى سيبدأ فى محافظة بورسعيد، حيث ستطبق منظومة التأمين الصحى الجديدة كنموذج تطبيقى أولى فى المحافظة الساحلية والواقعة فى شمال شرق البلاد.

وتعد بورسعيد هى أول محافظة دجيتال حيث قاربت الشركة المصرية للاتصالات، على الانتهاء من مد كابلات الالياف الضوئية "الفايبر"، إلى أكثر من 500 مؤسسة وجهة حكومية فى محافظة بورسعيد، لتكون أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى فى مصر.

ويصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بمصر إلى نحو 92 مليون اشتراك وفقا للرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد.