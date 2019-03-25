بريطانيا: الحكومة تعمل لتقليص اضطرابات "بريكست" بدون اتفاق

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أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل بجد لاتخاذ خطوات تقلص الاضطراب المحتمل حدوثه فى حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريسكت) بدون التوصل إلى اتفاق.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أن المفوضية الأوروبية حذرت من أن يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون التوصل إلى اتفاق إلى "اضطراب كبير للأفراد والشركات".

وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن يوم الخميس الماضى الموافقة على تأجيل البريكست إلى 22 من مايو المقبل، فى حال موافقة مجلس العموم البريطانى على الاتفاق الأسبوع الجارى، وفى حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى يوم 12 من أبريل المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى أعلن، فى وقت سابق من اليوم، أنه انتهى من استعداداته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون التوصل لاتفاق، محذرًا من أن مغادرة التكتل أصبح أمرًا "مرجحًا بشكل متزايد".