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بائع فاكهة يذبح زوجته داخل منزله فى زفتى بالغربية

الإثنين، 25 مارس 2019 07:36 م
بائع فاكهة يذبح زوجته داخل منزله فى زفتى بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - محمد طارق
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شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حادثة قتل بشعة عندما أقدم بائع فاكهة شاب بذبح زوجته داخل منزلهما، ثم قام بتسليم نفسه لمركز شرطة زفتى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، يفيد ورود بلاغ من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بقيام شاب يدعى "شاكر أ ل"، يبلغ من العمر 28 عاما، بائع فاكهة، والمقيم بكفر الديب التابعة لمركز زفتى، بذبح زوجته وتدعى "ش ر ش"، والمقيمة معه داخل منزله بقرية كفر الديب، مستخدما سلاحا أبيض.
 
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قام بقتل المجنى عليها مستخدما سلاحا أبيض، ثم قام بالاتصال بوالدتها وإبلاغها بارتكابه الجريمة، ثم قام بالذهاب إلى مركز شرطة زفتى وتسليم نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

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