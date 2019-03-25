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انفوجراف.. "الاستثمار فى مصر" تعافى مستمر ومستقبل مشرق

الإثنين، 25 مارس 2019 12:26 م
انفوجراف.. "الاستثمار فى مصر" تعافى مستمر ومستقبل مشرق انفوجراف مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف يرصد من خلاله تنامى حجم الاستثمار فى مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات الكلية "العامة والخاصة" قد ارتفع ليصل إلى 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018، مقارنة بـ514.3 مليار جنيه عام 2016/2017، و392 مليار جنيه عام 2015/2016، و333.7 مليار جنيه عام 2014/2015، وأخيرا 265.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014.

 

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 84.7%، ليصل إلى 7.72 مليار دولار عام 2017/2018، مقارنة بـ 4.18 مليار دولار عام 2013/2014، موضحا أنه تم تأسيس 19836 شركة عام 2017/2018 مقارنة بـ15200 شركة عام 2016/2017، و12083 شركة عام 2015/2016، و10407 شركة عام 2014/2015، و 8245 شركة عام 2013/2014.

 

أما فيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية بمصر، فقد أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن هناك خمسة مناطق استثمارية قائمة في محافظتي الجيزة والشرقية، وقد بلغ حجم الاستثمارات بهذه المناطق 11 مليار جنيه، فضلا عن تضمنها لـ 259 مشروعا، ويعمل بتلك المشروعات 59 ألف عامل.

 

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن هناك 12 منطقة استثمارية جديدة جارى إنشاؤها منها ‏4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة ‏والدقهلية ودمياط لتقدم خدمات لوجستية ونانو وبيو تكنولوجي وصناعات صغيرة ومتوسطة، بحجم استثمارات يصل إلى 78 مليار جنيه، وتساهم فى توفير 208 ألف فرصة عمل، وأخيرا فأنه من المستهدف إنشاء 6 مناطق استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة باستثمارات تقدر بـ70 مليار جنيه.

 

الاستثمار في مصر
الاستثمار في مصر

 


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